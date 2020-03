Casale impara: distanze rispettate in coda alla Posta

CASALE - Forse ci sono ancora troppe persone in giro per strada. Forse qualcuno esce anche quando potrebbe rimanere nella propria abitazione. Certo è però che la stragrande maggioranza dei casalesi ha "imparato" a stare in coda, come nel caso della posta centrale di piazza Cesare Battisti. Tante persone, tutte (o quasi) a distanza di sicurezza tra di loro.