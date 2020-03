Polizia Locale Casale: 9 denunciati e 2 esercizi commerciali fatti chiudere

CASALE - Dalla settimana scorsa la Polizia Locale di Casale, nell’ambito dell’applicazione delle misure sul contenimento del contagio da Covid-19, ha proceduto al controllo di persone, veicoli ed esercizi commerciali seguendo le direttive impartite a livello centrale. Delle 143 persone controllate, 9 sono quelle segnalate all’autorità giudiziaria per l’inosservanza delle misure restrittive sugli spostamenti.

Due, invece, gli esercizi commerciali per i quali è stata fatta sospendere immediatamente l’attività e i cui titolari sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per l’inosservanza del divieto di apertura al pubblico. Le stesse sono state segnalate all’Ufficio Territoriale di Governo di Alessandria per i provvedimenti amministrativi di competenza del Prefetto.

È in corso, infine, il vaglio delle autocertificazioni rilasciate dalle altre persone controllate.

Si ricorda che l’inosservanza alle misure introdotte dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9 e 11 marzo, salvo non costituire più grave reato, integrano il reato previsto dall’art. 650 c.p. punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.