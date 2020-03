Cosmo: finisce l'era Peretti, l'avvocato Fantino direttore ad interim

CASALE - Cessa ufficialmente da oggi l'incarico dell'ingegner Marco Peretti come direttore generale di Cosmo Spa.

A comunicarlo è il presidente Guido Gabotto che segnala che, fino a nuova nomina, la carica dirigenziale sarà ricoperta dall'avvocato Enrica Fantino «cui va il ringraziamento per aver accettato questo incarico».

Ringraziamenti anche per Peretti, la cui decisione di lasciare era stata comunicata da alcune settimane: «Il presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione e dei dipendenti, ringrazia l’Ingegner Peretti per il lavoro svolto con abnegazione in questi due anni e per la dedizione dimostrata, augurandogli il meglio per le prossime sfide lavorative che dovrà affrontare».

Il nuovo direttore sarà scelto con un concorso pubblico al termine delle restrizioni legate al coronavirus.

Intanto, Cosmo segnala che il Centro Intercomunale di Raccolta in via Grandi, da oggi venerdì 20 marzo, è chiuso fino a nuove disposizioni.