La Croce Verde di Casale cerca aiuto per acquistare materiale

CASALE - Durante L'emergenza coronavirus, anche l’Apa Croce Verde Casale Odv continua ad essere operativa sul territorio con il servizio di soccorso sanitario - emergenza 118 e con tutti gli altri servizi volti ad aiutare le persone che stanno male o sono in difficoltà.

Per far fronte al periodo emergenziale servono maggiori risorse e per questo, dalla "Verde" arriva un appello alle donazioni "per acquistare materiale sanitario e sostenere le spese sopravvenute al fine di continuare ad erogare i servizi alla nostra comunità a pieno regime".

Si può dare una mano con un bonifico:

Beneficiario: A.P.A. Croce Verde Casale O.d.V.

IBAN: IT06F0503422600000000013913

causale: contributo liberale - coronavirus