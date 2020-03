Cinque nuovi morti all'ospedale di Casale

CASALE - Consueto aggiornamento serale del sindaco Riboldi. Sono state reperite due lampade igienizzanti per l'ospedale. Sono stati inoltre donati tre tablet che permetteranno ai degenti ricoverati per covid di salutare i loro cari. Bilancio tragico sul fronte decessi. All'ospedale di Casale oggi sono stati cinque i morti. Il sindaco confessa inoltre difficoltà nel reperimento di informazioni su eventuali morti di monferrini in altri ospedali.