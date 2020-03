Oggi 4 morti al Santo Spirito di Casale

CASALE - Consueto aggiornamento serale con il sindaco di Casale Federico Riboldi. Il primo cittadino comunica che al Santo Spirito si sono registrate 4 nuove vittime relative al territorio del Casalese, 9 ulteriori contagiati e 14 persone in attesa del risultato del tampone. Si aggiorna anche sui grandi risultati e sulle iniziative di solidarietà. Un esempio su tutti l'appello alla raccolta delle maschere di Decathlon che verranno convertiti in respiratori di emergenza. In poche ore ne sono state raccolte a sufficienza, più di 100.