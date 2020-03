La spesa? Una volta alla settimana. Oggi a Casale 5 morti

CASALE - Il sindaco di Casale Federico Riboldi invita le famiglie a limitare gli accessi ai supermercati che hanno segnalato di persone che si recano quotidianamente per effettuare piccoli acquisti. «Non è l’atteggiamento da tenere: un solo componente del nucleo familiare deve fare una spesa il più possibile completa per limitare gli accessi al supermarket». Al Santo Spirito si sono registrati in questa domenica 5 decessi per covid. 12 i nuovi ricoveri.