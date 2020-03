Conzano: messaggi vocali al telefono dei residenti con Alert System

CONZANO - Anche a Conzano, questa mattina si è osservato un minuto di raccoglimento in segno di vicinanza alle vittime del coronavirus. Il sindaco Emanuele Demaria ha omaggiato i defunti in fascia tricolore davanti al municipio. Sullo stesso fronte, grazie all'aiuto della protezione civile, in settimana sono state consegnate le mascherine.

Dal Comune segnalano inoltre l'attivazione del servizio Alert System. Telefonicamente verranno comunicate informazioni importanti e notizie riguardanti la sospensione di servizi, l’interruzione di strade, eventuali rischi di allerta meteo, ma anche notizie utili di interesse generale riguardanti le diverse iniziative del comune. Una voce preregistrata comunicherà il messaggio direttamente ai numeri fissi presenti negli elenchi pubblici. Inoltre il cittadino potrà aderire a questo servizio inserendo il proprio numero di cellulare o il numero di rete fissa non presenti nell’elenco telefonico compilando il modulo che si aprirà cliccando al link.