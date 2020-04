Tante opportunità per vivere Casale durante l'emergenza

CASALE - Il coronavirus non ferma le iniziative a Casale. Seppur a distanza, il Comune ha predisposto una serie di appuntamenti per coinvolgere tutte le fasce di età, a cura di diversi assessorati.

Assessorato Manifestazioni e Turismo (vice sindaco Emanuela Capra)

Il progetto dell’assessorato è una proposta per far conoscere Casale Monferrato sotto un’ottica diversa, attraverso video di 2 minuti: «Direttamente dalle proprie abitazioni – ha spiegato Emanuele Capra – alcune personalità impegnate nel mondo della cultura cittadina hanno realizzato dei brevi video in cui ci faranno scoprire un monumento, un evento storico o un personaggio di Casale Monferrato. Nei prossimi giorni saranno pubblicati, a orari ben stabiliti, sui canali social del Comune, nella speranza che in questo particolare periodo possano essere un momento di distrazione e di intrattenimento. Un grazie di cuore va a tutti coloro che hanno accettato con entusiasmo e disponibilità l’invito a prender parte a questo progetto».

Assessorato Cultura e Pubblica Istruzione (Gigliola Fracchia)

Se non è possibile andare fisicamente nelle biblioteche cittadine è possibile usufruire di innovativi servizi online. La civica Giovanni Canna mette a disposizione il servizio Mlol per usufruire direttamente dalla rete di prestiti e letture (www.comune.casale-monferrato.al.it/biblioteca/mlol) e la Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati ha deciso di proseguire online gli appuntamenti con Nati per leggere con i Raccontastorie.

«Il conosciuto progetto che fa parte di Nati per Leggere Piemonte, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo – ha spiegato Gigliola Fracchia -, è diventato negli anni un appuntamento imprescindibile per i bambini e i ragazzi di Casale Monferrato. Così, in attesa di rivederci presto in Biblioteca Ragazzi ed in quelle del Sistema Bibliotecario i consueti incontri di lettura, proporremo l’ascolto di alcune storie direttamente online. Grazie al Collettivo Teatrale, infatti, pubblicheremo sul canale YouTube e sul sito del Comune quattro storie che mi auguro possano tenere compagnia e far viaggiare con la fantasia. Prossimamente si aggiungeranno altre storie».

Le prime quattro letture saranno: Un sacco di nulla di Evelin Hasler, Ti voglio bene anche se… di Debi Gliori, Il paese dei topi di Paolo Testa e Il bosco e la luna di Andrea Coppa.

Assessorato Servizi Sociali (Luca Novelli)

Letture, storie, canzoncine, favole: queste le proposte delle educatrici e degli educatori del nido d’infanzia comunale di Oltreponte. «Un’iniziativa per i bambini che da oltre un mese non possono frequentare le nostre strutture – ha spiegato l’assessore Novelli –, che mette a disposizione una serie di allegre idee per far trascorrere alcuni momenti di svago e, perché no, educativi. Un servizio in più per andare incontro alle famiglie, perché non si sentano abbandonate: noi ci siamo!».

Le proposte dei nidi d’infanzia saranno caricate sul sito internet del Comune.

Calendario messa online contenuti

mercoledì 1° aprile ore 14,00: presentazione progetto Conoscere Casale Monferrato… in 2 minuti (Facebook, Instagram, Telegram e sito internet)

giovedì 2 aprile ore 10,00: Un sacco di nulla – Lettura proposta dalla Biblioteca Emanuele Luzzati per il progetto Nati per leggere (YouTube e sito internet)

venerdì 3 aprile ore 12,00: Lettura nidi d’infanzia (sito internet)

venerdì 3 aprile ore 14,00: Teatro Municipale – progetto Conoscere Casale Monferrato… in 2 minuti (Facebook, Instagram, Telegram e sito internet)

sabato 4 aprile ore 14,00: Casa di Riposo - progetto Conoscere Casale Monferrato… in 2 minuti (Facebook, Instagram, Telegram e sito internet)

domenica 5 aprile ore 14,00: Accademia Filarmonica – progetto Conoscere Casale Monferrato… in 2 minuti (Facebook, Instagram, Telegram e sito internet)

lunedì 6 aprile ore 14,00: Autoritratto di Nicolò Musso – progetto Conoscere Casale Monferrato… in 2 minuti (Facebook, Instagram, Telegram e sito internet)

martedì 7 aprile ore 10,00: Ti voglio bene anche se… - Lettura proposta dalla Biblioteca Emanuele Luzzati per il progetto Nati per leggere (YouTube e sito internet)

mercoledì 8 aprile ore 14,00: Torre Civica - progetto Conoscere Casale Monferrato… in 2 minuti (Facebook, Instagram, Telegram e sito internet)

giovedì 9 aprile ore 14,00: Sinagoga - progetto Conoscere Casale Monferrato… in 2 minuti (Facebook, Instagram, Telegram e sito internet)

venerdì 10 aprile ore 12,00: Lettura nidi d’infanzia (sito internet)

venerdì 10 aprile ore 10,00: Il paese dei topi - Lettura proposta dalla Biblioteca Emanuele Luzzati per il progetto Nati per leggere (YouTube e sito internet)

sabato 11 aprile ore 14,00: Leonardo Bistolfi - progetto Conoscere Casale Monferrato… in 2 minuti (Facebook, Instagram, Telegram e sito internet)

domenica 12 aprile ore 14,00: Monumento ai Caduti di Leonardo Bistolfi - progetto Conoscere Casale Monferrato… in 2 minuti (Facebook, Instagram, Telegram e sito internet)

lunedì 13 aprile ore 14,00: Palazzo Langosco - progetto Conoscere Casale Monferrato… in 2 minuti (Facebook, Instagram, Telegram e sito internet)

martedì 14 aprile ore 10,00: Il bosco e la luna - Lettura proposta dalla Biblioteca Emanuele Luzzati per il progetto Nati per leggere (YouTube e sito internet)

mercoledì 15 aprile ore 14,00: chiesa di San Michele - progetto Conoscere Casale Monferrato… in 2 minuti (Facebook, Instagram, Telegram e sito internet)

giovedì 16 aprile ore 14,00: Palazzo San Giorgio - progetto Conoscere Casale Monferrato… in 2 minuti (Facebook, Instagram, Telegram e sito internet)

venerdì 17 aprile ore 12,00: Lettura nidi d’infanzia (sito internet)

venerdì 17 aprile ore 14,00: Cattedrale e i suoi tesori - progetto Conoscere Casale Monferrato… in 2 minuti (Facebook, Instagram, Telegram e sito internet)

sabato 18 aprile ore 14,00: chiesa di Santa Caterina - progetto Conoscere Casale Monferrato… in 2 minuti (Facebook, Instagram, Telegram e sito internet)