I funerali? In forma ristretta, ma a Casale sono raddoppiati

CASALE - Sono confermate le "corse" dei bus urbani di Amc. I mezzi sono sanificati giornalmente. Sui pullman Amc segnala che sono presenti il gel sanificante e lo spray igienizzante; inoltre la cabina dell'autista è isolata.

In merito ai cimiteri (la multiservizi ne gestisce 7), da giorni sono chiusi ai visitatori. I funerali si svolgono in forma fortemente ristretta. Il numero delle cerimonie è aumentato: da 1 o 2 al giorno in media a 3 o 4.

Sul fronte della solidarietà, Amc ed Energica hanno donato all’ospedale di Casale e case di riposo mascherine chirurgiche, FFP2, FFP3, tute in polipropilene, ventilatore polmonare per terapia intensiva e 2 ventilatori polmonari per terapia sub intensiva da posizionare sulle ambulanze.