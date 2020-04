San Giuseppe 2020: sarà a ottobre?

CASALE - La Mostra Regionale di San Giuseppe, originariamente prevista dal 13 al 22 marzo, a fine febbraio era stata spostata dal 13 al 26 aprile. Il prorogarsi delle misure contro il coronavirus impone tuttavia una nuova modifica dei piani per il Comune di Casale e gli organizzatori di D&N Eventi.

«Anche nel caso in cui con il 13 aprile iniziasse a diminuire la "stretta" delle limitazioni, è impensabile che si possa ripartire permettendo assembramenti di persone. Per questo ritengo che un evento del genere sia da rinviare a data da destinarsi. Ipotizzo si possa pensare al mese di ottobre, periodo nel quale si è già deciso di rinviare Monferrato Green Farm (che era in programma al palafiere la settimana dopo la San Giuseppe, sempre a cura di D&N). Dovremo valutare l'ipotesi con gli organizzatori» spiega il vicesindaco e assessore alle manifestazioni Emanuele Capra.

Anche Golosaria, che era stata originariamente spostata al 9 e 10 maggio, va verso lo slittamento. La nuova data potrebbe essere il fine settimana del 12 e 13 settembre.