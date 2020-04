Oggi al Santo Spirito 5 decessi. Si cercano medici, infermieri e biologi

CASALE - Il bilancio dall'ospedale Santo Spirito di Casale è anche questa sera molto duro. Nel suo consueto messaggio serale il sindaco Federico Riboldi racconta che oggi si sono registrati 5 nuovi decessi, 7 ricoveri e 19 pazienti in attesa di tampone. Due malati guariti invece sono stati dimessi.

Il primo cittadino segnala inoltre che il centro per l'impiego di Casale sta cercando, proprio per contrastare il coronavirus, medici, infermieri, oss e laureati in biologia e biotecnologia.

Sul fronte della solidarietà: stanno arrivando le nuove attrezzature acquistate per la rianimazione (offerte da Bcube).