Ecco "Patriots to Pens": racconti e disegni per gli eroi anti-covid

CASALE - Ha visto la luce ieri "Patriots to pens", il progetto, nato dall'idea di Fabio Fava, nel quale disegnatori e scrittori si sono impegnati in un omaggio a tutti coloro che sono impegnati in prima linea contro il coronavirus.

Una pubblicazione, disponibile per il download gratuito al link con disegni e racconti, un tributo che vuole sorriso, e consegnare un ideale abbraccio, alle persone che stanno cercando, disperatamente e coraggiosamente, di arginare il virus.

I disegni realizzati in originale nell'idea dei promotori dell'iniziativa, i ragazzi di CasaleComics & Games, saranno in una prossima fase messi in vendita, così come la stessa pubblicazione in formato cartaceo. Il ricavato verrà poi donato alla Protezione Civile.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa: mon.eventi@gmail.com o al numero 349.4987767.

Hanno partecipato: Bianca Maria Costa Barbè, Federica Di Meo, Silvana Mossano, Laura Farina, The King's dream studio, Elisabetta Tosco, Marco De Rosa, Andrea Osella, Veronica Iannotti, Giuliana Vaghi, Lele Gastini, Federica Grego, Marta Ferraris, Alberto Angelino, Noemi Siino, Mauro Galfrè, Iris Devasini, Najla Zago e Valentina Gambino.

Affinchè ottenga il maggior risultato possibile, i promotori dell'iniziativa invitano a scaricare "Patriots to pens" e a diffonderlo il più possibile.