Dati confortanti dal Santo Spirito. Oggi un solo decesso

CASALE - "Dall'ospedale giungono notizie importanti. Ricoveriamo persone che provengono anche da altri distretti sanitari, questo vuol dire che il Santo Spirito è una struttura riconosciuta, di qualità. Vuol dire inoltre che non è pieno, che si sta lavorando bene" dice oggi nel suo consueto messaggio serale il sindaco Federico Riboldi.

Oggi al Santo Spirito si è registrato un nuovo decesso, sette nuovi ricoveri e nove casi di tamponi positivi.

Un bilancio che migliora rispetto ai giorni precedenti ma occorre ancora mantenere alta l'attenzione, evitando di uscire di casa, se non per cause di assoluta necessità.