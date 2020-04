Cerrina, un uovo di Pasqua a ogni bambino

CERRINA - L'annuncio arriva dal sindaco Aldo Visca. Tra oggi pomeriggio e domani i volontari di Aib Val Cerrina (l’Associazione Regionale Antincendi Boschivi in Piemonte) si occuperanno di distribuire nelle abitazioni di tutti i cerrinesi fino ai 10 anni un uovo di Pasqua omaggio «così da addolcire un po’ queste tristi giornate. La Pasqua è il simbolo della gioia e della rinascita, in questo giorno, per tutti un po' speciale, auguro di cuore Buona Pasqua colma di salute e serenità a tutti voi» le parole del primo cittadino.