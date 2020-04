Vigili del Fuoco in via Caccia per un "dissesto statico"

CASALE - Intervento dei Vigili del Fuoco di Casale questo pomeriggio alle 15 in via Caccia per le operazioni di messa in sicurezza della porzione di un edificio, interessata da quello che, tecnicamente, viene definito un episodio di "dissesto statico". L'operazione, effettuata con l'autoscala, si è conclusa positivamente. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale.