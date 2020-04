Oggi cinque deceduti al Santo Spirito

CASALE - Oggi si sono registrati cinque nuovi decessi all'ospedale Santo Spirito di Casale, undici nuovi ricoveri e cinque dimessi. Ci sono inoltre ventidue tamponi "in attesa" e cinque nuove positività. Ad annunciarlo è il sindaco Federico Riboldi nel consueto messaggio serale, insieme al suo vice Emanuele Capra. Nei prossimi giorni inizierà la distribuzione dei buoni spesa per gli alimenti e i prodotti di prima necessità. Ad oggi sono arrivate circa 250 richieste, la metà delle quali è già stata sottoposta a un primo controllo, che verrà poi ribadito in futuro. Volontari Civici e della Protezione Civile, accompagnati da un agente della Polizia Locale, provvederanno alla distribuzione, senza entrare nelle abitazioni e sempre evitando ogni tipo di contatto fisico.