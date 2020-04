I giovani trombettisti e la dedica agli operatori sanitari

ALESSANDRIA - Anche il conservatorio ‘Vivaldi’ di Alessandria ha deciso di affidarsi alla tecnologia per proseguire le lezioni con la didattica a distanza svolta in videoconferenza. Gli allievi del corso di tromba Luca Correzzola, Elisa Forno, Lorenzo Fossati, Vittorio Gamba, Giovanni Malfatti e Alessandro Tonna, sotto la direzione del docente Ivano Buat, hanno realizzato una stupenda melodia dedicata agli operatori sanitari e del servizio pubblico che combattono in prima linea contro il coronavirus.