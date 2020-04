Casale: tra Pasqua e Pasquetta 7 decessi

CASALE - Il sindaco Federico Riboldi annuncia 7 decessi tra domenica e oggi al Santo Spirito di Casale. Domani arriverà in città una grossa partita di mascherine Ffp2 destinate ai sanitari. Arriveranno anche i saturimetri, fondamentali per il progetto di monitoraggio (direttamente nelle case) lanciato in collaborazione con Fondazione Buzzi e Istituto Mario Negri.

"Nel nostro ospedale vengono effettuate le migliori terapie, i migliori protocolli, siamo al livello delle eccellenze italiane" ha spiegato il primo cittadino.