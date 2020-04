"Si esce ancora troppo". Oggi tre morti al Santo Spirito di Casale

CASALE - "C'è ancora troppa circolazione del virus. Bisogna ridurre le visite al supermercato, gli acquisti non essenziali, i passaggi presso la propria sede aziendale. È un appello che mi arriva anche dal commissariato" spiega il sindaco di Casale Federico Riboldi nell'annunciare il bilancio di oggi dal Santo Spirito: tre ulteriori decessi, sette ricoveri e una sola dimissione.

Il primo cittadino trasmette a pochi minuti da un'importante riunione nella quale si discuteranno i futuri approvvigionamenti di dispositivi di protezione individuale per il territorio, affinché, in futuro, non accada mai più di trovarsi.