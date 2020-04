Al Santo Spirito di Casale nessun morto, 7 dimissioni e 11 ricoveri

CASALE - Una giornata senza comunicazione di morti per covid-19 dall'ospedale Santo Spirito mancava da tempo. Eppure è questo il dato che emerge dal bilancio serale comunicato dal sindaco di Casale Federico Riboldi. Si registrano anche 7 dimissioni e 11 ricoveri; quest'ultimo è un dato che indubbiamente non può far pensare che l'emergenza sia vicina alla sua conclusione.

Il primo cittadino comunica inoltre che la giornata odierna è stata dedicata a individuare, con l’Asl, strutture idonee per ospitare i lungodegenti Covid in fase di guarigione e liberare le corsie degli Ospedali.

Si moltiplicano le iniziative benefiche come Calici Solidali, promossa dal Consorzio Colline del Monferrato Casalese.