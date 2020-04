Due decessi al S. Spirito. Il sindaco presenta le iniziative anti-digital divide

CASALE - Oggi due decessi, nove nuovi ricoveri e cinque dimessi all'ospedale Santo Spirito di Casale. Lo annuncia il sindaco Federico Riboldi insieme al vicesindaco Emanuele Capra e l'assessore all'istruzione Gigliola Fracchia presentando le iniziative per ridurre il digital divide, vale a dire la difficoltà di avere efficaci strumenti tecnologici e connessioni internet, in questo caso per gli studenti delle scuole. Tre gli interventi fondamentali: l’accordo con i fornitori di personal computer per la calmierazione dei prezzi; l’impegno di 15 mila euro per l’acquisto di 60 pc portatili da destinare agli studenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione; un ulteriore investimento di 15 mila euro da destinare alle scuole per l’implementazione dei giga di connessione per i ragazzi.