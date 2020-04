Da Amc una mano per la scuola di Zanzibar

CASALE - Gli organizzatori del progetto Energia in Energia comunicano che sono state annullate per l'emergenza covid le attività previste all’interno della gara di scienze: "la città che vorrei: aria pulita". Pertanto, non avrà luogo la finalissima programmata il 29 maggio 2020 presso l’Istituto Ascanio Sobrero di Casale Monferrato.

Tutte le iscrizioni ricevute verranno mantenute valide per la partecipazione alla prossima edizione della gara di scienze che si terrà nell’anno scolastico 2020/2021.

Nonostante che alcune iniziative sono state bloccate, a fronte dell’emergenza sanitaria, l’Azienda Multiservizi Casalese ha confermato il suo impegno sociale solidaristico e il sostegno al progetto tra Associazione IdƐale, Associazione Cuori in Viaggio e Sister Island, per portare Energia in Energia all’asilo di Kidoti in Tanzania, avvalorando la sua dedizione nel processo di diffusione dei concetti di energia, di risparmio energetico e riqualificazione dell’ambiente, anche oltre i confini del territorio.

Il percorso oltreoceano vuole perseguire l’obiettivo di divulgazione al corretto utilizzo dell’energia e delle risorse del pianeta: si realizzeranno nuovi bagni per le strutture scolastiche e un sistema di potabilizzazione dell’acqua, tutto accompagnato da un percorso di formazione in loco.