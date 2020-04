Il covid fatale a suor Lucia Bosisio

CASALE - Si è diffusa rapidamente nel Casalese la notizia della morte di Suor Lucia Bosisio. La religiosa da tre settimane era in ospedale per covid-19. Sebbene da qualche anno fosse stata trasferita a Pallanza, la "Figlia della Carità di San Vincenzo de' Paoli" era conosciutissima in città, dove è stata per vent'anni (alla parrocchia del Duomo, in Caritas e all'Oftal). La si vedeva spessissimo in sella alla sua bicicletta.

A Casale, in duomo, nel 2012 era stato festeggiato il suo cinquantesimo anniversario da suora.