Hamburgers e igienizzante per i Vigili del Fuoco

CASALE - Sta continuando senza sosta anche in questo periodo di difficoltà legate al coronavirus l'attività dei Vigili del Fuoco di Casale. Per ringraziarli e per supportare il loro compito, recentemente sono arrivati anche i doni di due realtà del territorio: Arts Burger, azienda specializzata in street food monferrino ha consegnato hambugers di fassona, mentre Antos cosmesi ha donato agli operatori casalesi una fornitura di gel igienizzante.