"Più tamponi, i contagi sono in calo"

TORINO - Durante la conferenza stampa di stamani in Regione, l'assessore alla Sanità, Luigi Icardi, ha spiegato che "l'andamento dei decessi è in discesa" e che "più aumentano i tamponi, meno positivi riscontriamo. Questo è sicuramente un dato che ci conforta. Abbiamo confrontato gli andamenti con l'Emilia Romagna, e siamo in linea. Sono in fase calante anche i ricoveri in terapia intensiva".

Da segnalare che i tamponi effettuati ieri sono stati 7.300 (a febbraio sene facevano non più di 200 al giorno), ma ci sarà possibilità di arrivare a sperare i 10.000 quotidiani con l'apertura di ulteriori laboratori (attualmente sono 21; i prossimi saranno allestiti con materiale acquistato negli Stati Uniti e in Cina, "perché in Europa non ce n'è più di disponibile").

Durante la conferenza, Marco Gabusi, assessore alla Protezione civile, ha trattato anche il tema mascherine: “Abbiamo pensato bene a cosa dare ai cittadini piemontesi e l'abbiamo fatto in modo rapido. Siamo stati bravi, fortunati e veloci a individuare aziende della regione, così da poter destinare oltre 350.000 le mascherine andate ai comuni". Ma, a quanto risulta, si arriverà a distribuirne due milioni.

Il governatore Alberto Cirio ha parlato anche dei test sierologici, specificando che non sono utili per esami diagnostici. "Abbiamo acquistato test e sono in pronta consegna; già oggi alle 15 sarà chiusa la fase di assegnazione e, dalla prossima settimana, si potrà partire in tutto il Piemonte, per scopo epidemiologico. Però, se una persona ha il Covid, non lo può dire il test sierologico. Siamo aperti a far sì che il test possa essere fatto da tutti, anche presso privati, ma chiediamo al Governo una 'patente chiara', per capire la certificazione del risultato e l'utilizzo su cosa farne una volta che lo si ha a disposizione".