25 Aprile: la deposizione della corona a Casale

CASALE - Il sindaco di Casale Federico Riboldi accompagnato dal presidente cittadino dell’Anpi, Gabriele Farello, ha deposto una corona in memoria dei caduti per la Libertà. Una cerimonia che si è svolta in solitudine, al monumento dei caduti ai giardini della stazione alla presenza delle forze dell’ordine e del presidente del comitato antifascista, Germano Carpenedo.