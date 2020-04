Lo strano mercato ai tempi del Covid

CASALE - Alcuni casalesi sembravano non veder l'ora che tornasse il mercato di piazza Castello. E così questa mattina in diversi si sono messi educatamente in fila, rispettando le distanze di sicurezza, per accedere all'area recintata. Presenti in piazza solo banchi alimentari e agricoli (37), tutti con nastri o cassette per impedire di avvicinarsi troppo. All'ingresso dell'area mercatale (lato via Saffi) misurazione della temperatura; due le uscite, ai lati, vigilate da Polizia Locale, Protezione Civile e volontari.

Giovedì ritorneranno, con analoghe modalità, anche i banchi di Campagna Amica. Niente mercato venerdì 1 maggio, nel rispetto delle disposizioni regionali.

Sarà questa la modalità con la quale, chissà per quanti mesi, si dovrà svolgere, a Casale come altrove, il tradizionale appuntamento?