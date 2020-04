A Morano la minoranza devolve i gettoni alla Protezione Civile

MORANO - I consiglieri del gruppo consiliare "Tutti insieme per Morano" Daniele Sanzone, Andrea Rosati ed Emilio Marangoni hanno deciso di devolvere i compensi dei gettoni dei consigli comunali al conto corrente che gestisce la Protezione Civile. Si tratta di fondi che gli scorsi anni erano devoluti dallo stesso gruppo alla scuola di Morano per la didattica e iniziative ludiche.

«In questa drammatica emergenza come gruppo consigliare, come rappresentanti del territorio prima, ma soprattutto da cittadini, vogliamo dare alla nostra comunità un aiuto tangibile. Già dall'inizio dell'emergenza abbiamo dato completa disponibilità e sostegno (abbiamo votato la variazione di bilancio per il fondo covid) al Sindaco e alla sua amministrazione. Ribadiamo la nostra piena disponibilità, con proposte e iniziative a sostegno di Morano e dei moranesi».