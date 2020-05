I buoni spesa di Casale da martedì al Palafiere: il calendario

CASALE - «Per poter garantire agli oltre 800 cittadini che ne hanno avuto diritto un’altra settimana di buoni spesa per alimenti e prodotti di prima necessità, abbiamo deciso di integrare con fondi comunali lo stanziamento statale. Una scelta per dimostrare, ancora una volta, la ferma volontà di aiutare chi è in difficoltà in questo particolare momento».

Con queste parole il sindaco Federico Riboldi, il vicesindaco Emanuele Capra e l’assessore Luca Novelli annunciano la decisione di proseguire la distribuzione dei buoni: se nelle scorse settimane sono stati recapitati dal Nucleo Comunale Volontari Protezione Civile, in collaborazione con la Polizia Locale, i carnet per due settimane di spesa, da martedì gli 807 nuclei familiari beneficiari dell’aiuto economico, potranno ritirare ancora un carnet settimanale.

«In questa occasione – ha spiegato l’assessore Luca Novelli – la distribuzione avverrà a cura dell’Ufficio Servizi Sociali al Palafiere secondo un calendario prestabilito: da martedì a venerdì, con l’aiuto della Protezione Civile che vigilerà sul rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento, saranno consegnati i nuovi buoni seguendo l’ordine alfabetico del cognome del richiedente, che dovrà presentarsi con mascherina e documento d’identità. Un nuovo e più celere metodo di consegna che abbiamo messo a punto per agevolare e semplificare l’intera procedura, sempre nell’ottica di andare incontro alle necessità delle famiglie».

Ed ecco il calendario per il ritiro dei buoni spesa per alimenti e prodotti di prima necessità al Polo Fieristico Riccardo Coppo:

Cognomi con la lettera A – martedì 5 maggio dalle ore 8,30 alle ore 9,30

Cognomi con la lettera B – martedì 5 maggio dalle ore 9,30 alle ore 11,00

Cognomi con la lettera C – martedì 5 maggio dalle ore 11,00 alle ore 12,30

Cognomi con la lettera D – martedì 5 maggio dalle ore 13,30 alle ore 15,00

Cognomi con la lettera E – martedì 5 maggio dalle ore 15,00 alle ore 15,30

Cognomi con la lettera F – martedì 5 maggio dalle ore 15,30 alle ore 16,30

Cognomi con la lettera G – mercoledì 6 maggio dalle ore 8,30 alle ore 10,00

Cognomi con la lettera H, I, J, K – mercoledì 6 maggio dalle ore 10,00 alle ore 11,00

Cognomi con la lettera L – mercoledì 6 maggio dalle ore 11,00 alle ore 12,00

Cognomi con la lettera M – mercoledì 6 maggio dalle ore 13,30 alle ore 16,30

Cognomi con la lettera N – giovedì 7 maggio dalle ore 8,30 alle ore 9,30

Cognomi con la lettera O, P – giovedì 7 maggio dalle ore 9,30 alle ore 11,00

Cognomi con la lettera Q, R – giovedì 7 maggio dalle ore 11,00 alle ore 12,30

Cognomi con la lettera S – giovedì 7 maggio dalle ore 13,30 alle ore 16,00

Cognomi con la lettera T – venerdì 8 maggio dalle ore 8,30 alle ore 10,00

Cognomi con la lettera U, V, W, X, Y, Z – venerdì 8 maggio dalle ore 10,30 alle ore 11,30

Per coloro che non potranno recarsi al Palafiere nelle fasce orarie indicate, è disponibile il numero telefonico dell'Ufficio Servizi Sociali (0142 444320) per concordare una diversa modalità di ritiro.

Per maggiori informazioni e conoscere l’elenco delle attività che accettano i buoni.