Nessun morto al Santo Spirito. Le info per asporto e buoni spesa

CASALE - C'è l'assessore Luca Novelli con il sindaco Federico Riboldi nel video di aggiornamento serale del Comune. Da martedì prenderà il via la nuova distribuzione dei buoni spesa per alimenti e prodotti di prima necessità. I fondi messi a disposizione dal Governo sono terminati, ma il Comune provvederà con risorse proprie a garantire un’altra settimana di buoni spesa agli 807 nuclei familiari che hanno già ricevuto quelli a domicilio. Cambia anche la modalità di consegna: non saranno più portati al domicilio, ma dovranno essere ritirati al PalaFiera secondo il calendario pubblicato. Chi non potesse andare nella data e nell’ora prefissate, o fosse impedito a farlo, potrà contattare, da lunedì, il numero dell’Ufficio Servizi Sociali: 0142 444320. Da lunedì bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, potranno ripartire con l’attività di asporto.

Per quanto riguarda il bilancio dell’Ospedale Santo Spirito, nella giornata di oggi, sono stati registrati 0 decessi, 4 ricoveri e 4 dimissioni.