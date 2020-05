Lavagno: "Da Abbate amore per il sapere e la cultura"

CASALE - Fabio Lavagno, ex onorevole e attualmente consigliere comunale del Partito Democratico, ricorda, nel giorno della sua morte, il preside Gianni Abbate: "La scomparsa di Gianni Abbate rende la comunità casalese più povera sotto il profilo umano e culturale. Uomo profondamente di sinistra è stato, in anni in cui la politica riconosceva il merito e le competenze, impegnato nella comunità locale come consigliere ed assessore alla cultura. Professore e preside del suo (nostro) Liceo classico Balbo è stato soprattutto un acuto e fine studioso. L’eloquio ricco e colto, che lo contraddistingueva, esprimeva amore sincero per il sapere e la cultura. Alla moglie Anna, ai figli, ai famigliari e agli affetti più cari, va il pensiero in questo triste momento".