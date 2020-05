Aumentano i treni per l’alessandrino

PROVINCIA - Da lunedì 18 maggio nei giorni feriali circoleranno 457 treni, con un aumento di 52 treni al giorno. In particolare, per il territorio alessandrino il servizio regionale si arricchirà di treni sui collegamenti principali tra Alessandria e Torino, Milano, Asti, Novara. Nel dettaglio, sulla linea Torino-Alessandria-Genova, che ha già 34 treni in servizio, saranno prolungati nella tratta Alessandria-Novi Ligure i Regionali Veloci 2502 (in arrivo a Torino alle 8.30) e 2529 (in partenza da Torino alle 19.30) Due Regionali vengono reinseriti sulla linea Alessandria-Asti, che riprende così il servizio, e uno sulla Alessandria-Novara, in aggiunta ai 7 già esistenti.

Inoltre, sulla direttrice Alessandria-Milano, vengono inseriti i Regionali Veloci Asti-Alessandria-Milano 3983 (da Alessandria 7.08) e il 3971 (da Milano Centrale 18.30). Sulla stessa linea sono operativi sei treni gestiti da Trenord, tre in direzione Milano e tre in direzione Alessandria.

«Dopo aver sentito i sindaci – sottolinea l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi – ed esserci confrontati con il collega Assessore Marco Protopapa soprattutto in merito alla linea Asti-Acqui, abbiamo dato il via alla seconda implementazione del servizio ferroviario nella Fase 2 dell’epidemia. Abbiamo tenuto conto dell’importanza degli spostamenti da e per Milano e delle altre direttrici su cui gravitano maggiormente i pendolari al fine di programmare un cronoprogramma di ripartenza aderente alle necessità del territorio. Da qui in poi, senza aspettare le indicazioni del Governo, continueremo a potenziare progressivamente gli orari, puntando a ripristinare il 100% dei treni quando apriranno le scuole e ci sarà una richiesta decisamente superiore a quella attuale».

I nuovi orari, in vigore a partire da lunedì 18, sono disponibili sul sito di Trenitalia.