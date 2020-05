Casale e i test sierologici, la sperimentazione parte dalle forze dell’ordine

CASALE - Oggi, domenica, prima giornata sperimentale (organizzata dal Comune) sui test sierologici, e dalla prossima settimana saranno rese note le metodologie di prenotazione per la cittadinanza.

Il grande lavoro del Nucleo Volontari di Protezione Civile e del personale sanitario, e non sanitario, del distretto di Casale Monferrato, sarà riconosciuto ufficialmente dalla Città, spiega il sindaco Federico Riboldi, con il conferimento della Medaglia d’Oro. Stessa menzione anche alla memoria del dottor Renato Pavero, vittima in prima linea del Covid-19.

Al momento sono sottoposti volontariamente al test gli appartenenti alle categorie più esposte, forze dell’ordine, Vigili del Fuoco e soccorritori - ad esempio, per l’accertamento della presenza o meno di anticorpi contro il coronavirus. Un esperimento utile per comprendere meglio la diffusione del virus in città.

Dalla prossima settimana saranno stabiliti i criteri con i quali la popolazione potrà sottoposti al test, e come prenotarsi.