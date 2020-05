Casale: ripartono biblioteche e musei

CASALE – Con la pubblicazione dei decreti e le ordinanze statali e regionali è ufficiale l’inizio della fase 2. Sono pronti quindi ad erogare nuovamente i propri servizi le biblioteche e i musei di Casale.

Presso la biblioteca Civica Giovanni Canna ripartiranno il prestito e la restituzione dei libri dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Sarà necessario prendere un appuntamento, oltre che indossare la mascherina,prenotabile da martedi 19 maggio tramite l’indirizzo e-mail bibliote@comune.casale-monferrato.al.it o il numero 0142444323. Tutte le specifiche e informazioni dettagliate sono consultabili sul sito del comune.

Per quanto riguarda la biblioteca dei ragazzi e delle ragazze Emanuele Luzzati presso il Castello l’accesso sarà possibile solo tramite appuntamento prenotabile dal 19 maggio all’e-mail biblio-luzzati@comune.casale-monferrato.al.it .Si potrà usufruire dei servizi, sempre dotati di mascherina, dal martedì al venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00. Tutte le informazioni nello specifico sui servizi nella sezione dedicata del sito di Palazzo San Giorgio.

Infine riprenderà l’accesso alle sale della Gipsoteca Bistolfi e del Museo Civico secondo il tradizionale orario di apertura(Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e Venerdì, sabato, domenica e festivi: dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30) e sempre su appuntamento che sarà possibile prendere compilando il form presente alla pagina del sito comunale o telefonicamente ai numeri 0142 444249 o 0142 444309.

Per quel che riguarda invece gli uffici comunali, questi proseguiranno a fornire i propri servizi per via telematica e telefonica secondo giorni e orari presenti nella pagina dedicata sempre sul sito del Comune.