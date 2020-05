Dalla III A del Balbo donazioni a Ospedale e Protezione Civile

CASALE – Fin dall’inizio di quest’emergenza si sono susseguiti numerosi atti di beneficenza da parte della comunità casalese. A questi si è aggiunto quello della classe III A del liceo classico Balbo, reso noto nella giornata di oggi.

L’iniziativa è nata dall’idea avanzata da un genitore di donare la cifra già pagata per la gita scolastica che varebbe dovuto aver luogo a marzo. Nello scorso novembre, infatti, gli alunni avevano già versato un acconto per il viaggio d'istruzione. La proposta è stata accolta positivamente da ragazzi e genitori, tant’è che sono state numerose le donazioni destinate all’ospedale Santo Spirito, per un ammontare pari a 1350 euro e alla Potezione Civile comunale per una cifra pari a 500 euro.

Si è detto molto riconoscente il consiglio dell’istituto Balbo, nella figura del dirigente scolastico Riccardo Calvo, per la scelta presa dai genitori e dagli alunni della classe.