Casale: da venerdì 22 maggio il mercato torna al completo

CASALE – Da venerdì 22 tornerà il mercato di piazza Castello con al suo interno tutte le bancarelle, comprese quelle non alimentari. Ad annunciarlo sono il sindaco Federico Riboldi e l’assessore Giovanni Battista Filiberti alla fine dell’incontro tenutosi oggi 19 maggio.

L’assessore Filiberti, inoltre, è entrato nel merito per quel che riguarda le regole che i cittadini saranno tenuti a rispettare: «Sono molto simili a quelle già introdotte per la vendita dei generi alimentari, come l’ingresso contingentato all’area mercatale grazie all’ausilio di Protezione Civile e Polizia Locale, l’uso della mascherina, l’individuazione di zone di ingresso e di uscita separate, il rispetto di una distanza minima tra persone di almeno un metro o l’accesso ai singoli banchi di non più di tre persone alla volta. E più in generale, comunque, il rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dai decreti».

Per poter garantire tutte le prescrizioni il mercato si estenderà sull’intera piazza Castello, e un’importante novità sarà quindi la chiusura al traffico veicolare anche delle strade che tradizionalmente attraversavano l’area di vendita ovvero la via che unisce viale Marconi a via Aporti e quella che da via Aporti porta al Mercato Pavia.

Riboldi e Filiberti hanno poi concluso: «Il nostro obiettivo durante tutta l'emergenza è stato quello di aiutare il commercio, nella piena salvaguardia della salute pubblica».