Annullata la stagione 2020

CREMOLINO - Il protocollo con le linee guida per gli allenamenti c'è, ma la stagione del tamburello in Italia è annullata. Il consiglio federale ha deciso, in campo maschile e femminile, di non dare inizio ai campionati di tutte le serie e discipline federali, da quelli open, al muro, all'indoor e tambeach, cancellando di conseguenza competizioni come Coppa Italia e Supercoppa. Non sarà organizzata alcuna manifestazione nazionale giovanile. "Nel protocollo abbiamo recepito le indicazioni per il distanziamento, ma sono misure inattuabili in uno sport come il nostro - così i vertici federali - in cui, in alcune azioni, ci può essere il contatto tra giocatori".

Alla base della decisione, "amara, ma necessaria", di bloccare il tamburello per il 2020, c'è anche "l'impossibilità di disputare le gare alla presenza degli appassionati, patrimonio fondante del movimento tamburellistico italiano".

Quindi anche per il Cremolino in A e per le molte realtà del muro in provincia un anno di blocco, preparandosi a ripartire nel 2021.