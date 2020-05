Gli studenti del Leardi al webinar di formazione sul turismo

CASALE - Gli studenti del corso Turismo del Leardi hanno partecipato ad un webinar, organizzato dall’associazione Aregai – Terre di benessere, che aveva come tema centrale la ripresa sostenibile dell’ospitalità italiana. Moderatrice dell’incontro è stata Giovanna Ceccherini.

Gli studenti sono rimasti molto soddisfatti dell’incontro come ha spiegato Marta Belfiore, studentessa della IV B Turismo : «Oggi riceviamo dai media tante notizie negative su ricettività, vacanze e trasporti, ma già con la didattica a distanza i nostri insegnanti hanno rimodulato la nostra formazione, ci siamo concentrati sulle modalità della ripresa: non solo crediamo che ci sarà, ma pensiamo che ci troviamo di fronte a grandi opportunità innovative».

Dello stesso avviso è Alessandro Foti, frequentante la stessa classe, che ha sottolineato: «Ci è stata trasmessa l’immagine di un nuovo turismo, un turismo attento alla conservazione del territorio e alla tutela della persona, con una visione di ecosostenibilità che passa attraverso la narrazione del territorio, delle sue peculiarità e dei cambiamenti che ha avuto».

Infine un’altra studentessa della classe, Aurora Bargero si è detta favorevole: «Ai valori proposti con il BES, il “Benessere Equo e Solidale”: salute, istruzione, ambiente, servizi pubblici, sicurezza e tutela dei turisti e dei lavoratori. Supereremo questa fase di incertezza con una nuova dimensione del turismo. Crescerà quest’anno il turismo di prossimità, ma ci aspettiamo nuovamente in futuro flussi turistici significativi anche dall’estero».

Il concetto di ospitalità dunque si rinnova e gli studenti stanno mettendo in pratica un concetto di formazione continua e aggiornata, per essere protagonisti della creazione di un nuovo modo di generare valore, per i cittadini e per il nostro Monferrato. Il ciclo di formazione continuerà con altri due webinar, sempre organizzati da Aregai. Il 30 maggio si terrà il webinar sulla ripartenza della ristorazione locale ed il 6 giugno quello sui nuovi modelli di ospitalità.