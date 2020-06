Aveva rimosso e gettato la corona di CasaPound: il pm chiede l'archiviazione

CASALE - Lo scorso 11 febbraio i militanti di CasaPound avevano posizionato, sotto quella collocata dal Comune, una corona d'alloro al monumento-lapide in memoria delle “Vittime delle Foibe” di Casale, in viale Giolitti.

Qualche giorno dopo, di notte, la corona era stata rimossa e gettata in un cestino. La Polizia, dopo le indagini del caso, aveva deferito per l'episodio Mara Cavallo, 36enne di Ozzano (articoli 633 e 595 del codice penale: invasione di terreni o edifici e diffamazione). Era stata lei stessa a pubblicare su Facebook il video in cui distruggeva la corona.

Per quell'episodio il pubblico ministero della procura di Vercelli Mariaserena Iozzo ha recentemente presentato al Gip la richiesta di archiviazione.

Il disappunto per la richiesta di archiviazione (e la notizia della stessa) arriva dalla pagina del movimento politico vicino a CasaPound e al mondo dell'estrema destra Monferrato Non Conforme: