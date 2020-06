La passeggiata virtuale "un gesto di gratitudine per Casale"

CASALE - A pochi giorni dalla "Passeggiata virtuale" per le vie di Casale organizzata a fine benefico da Andos Casale e Avis Casale con il patrocinio del Comune, c'è il ringraziamento della dottoressa Elisabetta Gattoni del comitato cittadino di Andos: «Carissimi amici, voglio ringraziarvi per la partecipazione alla nostra iniziativa di domenica scorsa, camminata virtuale per raccogliere fondi per la popolazione casalese dopo il periodo del lockdown. Qualcuno l’ha definita iniziativa curiosa; in realtà abbiamo preso spunto da molti altri che hanno vissuto come noi il periodo della quarantena sui social e con i canali web per stare insieme nonostante le regole di distanza e di separazione che vi hanno travolto. Abbiamo voluto manifestare il nostro sentimento di incoraggiamento e di gratitudine alla città di Casale, sede dell’ospedale dove lavoriamo e dove molte di noi sono seguite per le terapie oncologiche del tumore al seno. Incoraggiamento per un periodo sicuramente difficile, ma che i casalesi affronteranno con l’impegno e la forza che hanno dimostrato di avere, già in passato in tante altre occasioni drammatiche.

Vogliamo ringraziare il comune di Casale, in particolare modo il Sindaco, l’assessore Novelli, l’ufficio stampa del Comune, che ci ha appoggiato in questa iniziativa, il carissimo amico Paolo Deregibus che ci ha regalato la sua musica rendendo il nostro video bellissimo, il nostro Stefano Garione, che, oltre ad aver girato le scene e aver curato il montaggio, ci segue sempre in tutti i nostri eventi. Ringraziamo i vertici dell’Asl Al e in particolare modo il dottor Toscano, direttore del nostro presidio, che ha partecipato alla nostra iniziativa e sempre ci appoggia nei nostri progetti. E, io personalmente, ringrazio tutte le donne per il loro entusiasmo contagioso e la loro continua voglia di inventarsi progetti e attività da condividere nel gruppo e con altri

E ringrazio tutti voi per la fiducia, l ’affetto e il seguito che ci date sempre».

Sebbene la camminata si sia concentrata nella giornata di domenica 7 giugno, è ancora possibile postare foto dei luoghi del cuore sulle pagine social di Andos e rimane aperta la possibilità di donare sull’Iban della Tesoreria del Comune di Casale con la causale “Emergenza CoronaVirus-Camminata Virtuale 2020”.