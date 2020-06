A Casale il saluto di fine anno degli studenti è senza gli studenti

CASALE - Sarebbero potuti essere più di 300 gli studenti di terza media e gli insegnanti a partecipare, questa mattina, al saluto di fine anno organizzato dal Comune in varie aree verdi della città. Erano invece meno di un centinaio. L'iniziativa, a cura degli assessorati all'Istruzione e all'Ambiente, non ha raccolto la collaborazione delle scuole. Decisione di Palazzo San Giorgio, quella del momento di incontro e saluto, della quale le dirigenze scolastiche sono state semplicemente informate ma non co-organizzatrici.

Alcuni insegnanti erano impegnati in attività istituzionale, altri, con alcuni studenti, con gli esami. I presidi, dal canto loro, avevano manifestato scetticismo, oltre che per i concomitanti impegni, anche sulle difficoltà di rispetto delle normative di sicurezza del programma stilato dal Comune (per la sicurezza sono stati coinvolti i volontari della Protezione Civile). Il risultato, almeno della giornata di oggi, è stato un flop. Delle sei sezioni della Trevigi erano presenti solo 15-20 studenti ai giardini della Difesa, delle quattro della Dante una cinquantina in via Verdi, tutti presenti (una quindicina) dell'unica sezione del Sacro Cuore ai giardini ex Altera, nessuno delle quattro sezioni del Negri ai giardini della stazione.

Mentre domani si proverà a ripetere (l'Amministrazione auspica con numeri diversi), sempre alle 10, per le quinte elementari, il sindaco Federico Riboldi punta il dito su alcuni presidi e insegnanti, rei di non aver coinvolto e stimolato alla partecipazione i loro alunni: «Alcuni hanno dimostrato grande attaccamento e hanno aderito, altri hanno invece preferito scaricarsi di ogni responsabilità, cosa che io ho dimostrato di non fare. Ciascuno risponde alla propria coscienza del proprio operato. Sono felice di chi ha partecipato, dimostrando di aver voglia di rivedere studenti e professori dopo molti mesi»