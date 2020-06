Centro Prelievi e la Radiologia: nuove modalità di accesso

CASALE MONFERRATO - Da lunedì 15 giugno riaprirà il punto prelievi ematici dell’Ospedale Santo Spirito. I prelievi potranno essere eseguiti esclusivamente previa prenotazione telefonica tramite operatore del call center da lunedì a venerdì dalle 8 alle 16 ai numeri telefonici 0997730773 oppure 199107077. Per l’esecuzione dei prelievi e la consegna del materiale biologico l’ingresso avverrà dal varco principale presidiato di viale Giolitti 2 dalle 8 alle 12 dal lunedì al venerdì.

Il ritiro referti del servizio di Laboratorio Analisi avverrà presso gli sportelli Cup con ingresso dal varco presidiato di viale Giolitti 2 dalle 12.30 alle 15.30 dal lunedì al venerdì.

Il ritiro referti del Servizio di Radiologia (esami di Radiologia tradizionale e Tac) avverrà esclusivamente presso gli sportelli del reparto di Radiologia dalle 10 alle 12.30 dal lunedì al venerdì.

Il ritiro dei referti relativi agli esami di Risonanza Magnetica sarà possibile direttamente presso lo sportello accettazione della Risonanza Magnetica, con modalità e orari di ritiro comunicati direttamente agli utenti dall’operatore amministrativo dello sportello, e sempre con accesso regolamentato dal varco presidiato di viale Giolitti 2.

I prelievi ai minori di 15 anni saranno possibili con prenotazione tramite call center ed esecuzione presso ambulatorio del reparto di Pediatria.

Per le curve da carico di glucosio in gravidanza la prenotazione avverrà tramite call center e l’esecuzione presso l’ambulatorio di Diabetologia.

I prelievi dei pazienti in terapia anticoagulante orale verranno gestiti dal Servizio Trasfusionale ed eseguiti presso il Centro Prelievi dell’ospedale.

Gli utenti sono invitati ad osservare l’orario di prenotazione che verrà comunicato e a non presentarsi presso la sala prelievi con eccessivo anticipo; l’ingresso nella sala d’attesa sarà preceduto da triage (intervista su sintomi clinici) effettuato da personale dedicato, per verifica dell’avvenuta prenotazione nonché dei criteri clinici ed epidemiologici previsti dalle linee guida regionali in materia di prevenzione del contagio da Covid 19.

In caso di mancato riscontro della prenotazione, o di presenza di sintomi sospetti per infezione respiratoria, l’accesso non sarà consentito. In caso di impossibilità a presentarsi gli utenti prenotati devono ricontattare il call center.

L’accesso di eventuali accompagnatori sarà consentito solo per casi selezionati e tale necessità dovrà essere comunicata al momento della prenotazione telefonica.

L’operatore amministrativo addetto all’accettazione comunicherà all’utente le modalità previste per il pagamento del ticket e il ritiro dei referti.