Tari: domande di agevolazione fino al 16 dicembre

CASALE MONFERRATO – Dal 15 giugno è possibile presentare la domanda per l’anno 2020 delle agevolazioni Tari (Tassa Rifiuti). Oltre alla riduzione del 25 per cento in base al reddito per le utenze domestiche, quest’anno è stata introdotta l’esenzione totale del pagamento per le utenze non domestiche per il periodo di chiusura obbligatoria a seguito dei decreti ministeriali e regionali di contenimento del coronavirus.

«Come già annunciato durante l’emergenza Covid – hanno ricordato il sindaco Federico Riboldi e l’assessore Giovanni Battista Filiberti – il Comune di Casale Monferrato ha adottato una serie di importanti provvedimenti per agevolare il più possibile famiglie e aziende in un periodo particolarmente difficile. Per quanto riguarda la Tari, oltre a confermare la riduzione del 25 per cento per le famiglie in difficoltà economica, abbiamo deciso per una rateizzazione maggiore delle bollette, con scadenza nei mesi finali dell’anno e, per le attività, l’esenzione totale per i periodi di chiusura per il coronavirus. Interventi che riteniamo indispensabili affinché il nostro territorio possa ripartire con forza e determinazione».

Utenze domestiche

Anche quest'anno sarà possibile fare domanda di agevolazione in base al reddito familiare per il pagamento della Tari: per chi non avesse usufruito delle agevolazioni nell'anno 2019, infatti, dal 15 giugno al 16 dicembre 2020 è aperto lo specifico bando (www.comune.casale-monferrato.al.it/tari2020). I contribuenti che hanno avuto la riduzione del 25 per cento sull'ultima tassa rifiuti del 2019 riceveranno l'F24 per il pagamento della Tari con l'agevolazione già inclusa. Nel caso in cui, però, la situazione reddituale fosse variata nel corso del 2019, si dovrà comunicare la modifica compilando l’apposito modello presente alla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/tari-modulistica: in questo modo non si incorrerà nelle sanzioni previste.

I modelli per avere la riduzione sono disponibili nella sezione Modulistica Tari del sito del Comune (www.comune.casale-monferrato.al.it/tari-modulistica) e dovranno essere riconsegnate tramite raccomandata AR, e-mail all’Ufficio tributi tributi@comune.casale-monferrato.al.it oppure, solo e unicamente per chi non ha la possibilità di utilizzare la mail, all’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e lunedì pomeriggio dalle 14,00 alle 16,30, completi della documentazione richiesta.

Utenze non domestiche

Per l’anno d’imposta 2020 le utenze non domestiche che a seguito dei decreti ministeriali e regionali e ordinanze sindacali adottati per il contenimento della pandemia covid-19 hanno obbligatoriamente dovuto chiudere la propria attività è prevista una riduzione del tributo dovuto per la durata della chiusura obbligatoria sia nella parte fissa che nella parte variabile del tributo. La riduzione è pari al 100% dell’imposta dovuta – parte fissa più parte variabile – per il periodo di chiusura obbligatoria effettuata nel primo semestre dell’anno 2020.

Il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione agevolazione Tari 2020 è disponibile nella sezione Modulistica Tari del sito del Comune (www.comune.casale-monferrato.al.it/tari-modulistica) e, compilato in ogni sua parte, deve essere riconsegnato tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.casale-monferrato.al.it o, solo e unicamente per chi non ha la possibilità di utilizzare la Pec, all’ufficio protocollo dell’ente dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e lunedì pomeriggio 14,00 – 16,30, completi della documentazione richiesta, nel periodo dal 15 giugno al 16 dicembre 2020.

Avvisi di pagamento

I contribuenti riceveranno direttamente a casa il conto definitivo, suddiviso in quattro rate con scadenze fissate per il 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre e 16 dicembre, da versare tramite F24 già compilato.