A Ponzano la Ballerina del Monferrato, vestita di fiori

PONZANO - Ci sono borghi in Monferrato che, dal momento della graduale ripartenza dopo il lockdown, si sono nuovamente dati da fare nella valorizzazione dell’accoglienza, puntando sulla sempre viva attrazione esercitata dai fiori. Fra questi Ponzano Monferrato che, grazie al lavoro di numerosi volontari e della Pro Loco, ha visto rifiorire tanti angoli del paese con la messa a dimora di rose ed altre varietà, anche nei vecchi pozzi dell’acqua pubblica risistemati ed ora ricchi di colori e profumi.

Sull’onda di “Comune Fiorito” si sono creati aiuole, punti ed angoli in fiore e, a Salabue, grazie alla cooperazione dell’Azienda agricola Il Girasole, è inoltre nato uno speciale punto panoramico dotato di cornice per ammirare il paesaggio fra il locale Castello ed il vicino Santuario di Crea. Fra le “fioriture” più imponenti vi è anche la grande installazione che fiancheggia il Municipio denominata “La Ballerina del Monferrato”, maestosa struttura fiorita alta più di due metri con un vestito di fiori “cucito” appositamente da Asproflor. E per la “Ballerina” si avvicina anche il momento del benvenuto ufficiale: domenica 28 giugno si terrà l’inaugurazione dell’installazione in piazza Marconi, alle 10.30, che segnerà il battesimo del “paese del giardino diffuso” con gli interventi di autorità ed esperti quali Gianfranco Comaschi e Roberto Cerrato (rispettivamente presidente e direttore dell’Associazione “Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato”), Corrado Calvo (presidente dell’Ecomuseo della Pietra da Cantoni), Sergio Ferraro e Luca Zanellati (rappresentanti di Asproflor) e Rosalia Grillante (Comuni Fioriti).

Accolte dal sindaco Paolo Lavagno, le autorità omaggeranno i nuovi angoli fioriti di Ponzano proprio in occasione del sesto compleanno Unesco per i “Paesaggi Vitivinicoli” delle locali colline. Ma non è tutto: il pomeriggio di domenica 28 giugno porterà, dalle ore 14 fino al tramonto la possibilità di visite ai giardini diffusi di Ponzano che nove anni fa sono stati insigniti della Denominazione Comunale (non di carattere gastronomico bensì paesaggistico) da parte del Club di Papillon. Un’opportunità per poter ammirare, con accessi contingentati, gli spazi verdi e fioriti (ed anche assai panoramici) delle dimore in sostituzione della consueta rassegna di apertura prevista ogni anno a inizio maggio e quest’anno sospesa per via del lockdown. Per informazioni e prenotazioni: Tel. 366 2815499.