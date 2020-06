Casale: sabato in piazza Mazzini torna il Paniere

CASALE - Da sabato tornerà l’atteso mercatino biologico mensile dell’associazione Il Paniere. Appuntamento dalle ore 8 alle ore 19 nella centrale piazza Mazzini.

Anche per questo mercatino si dovranno rispettare le prescrizioni delle Linee guida per il contenimento del Covid, con la conseguenza di una nuova, e sperimentale, disposizione dei banchi affinché si crei un percorso obbligato con ingresso dal lato di via Saffi e l’uscita nei pressi dell’ex edicola. Si dovrà inoltre mantenere la distanza di un metro, indossare la mascherina e disinfettare le mani.

«Lunedì – ha ricordato l’assessore Giovanni Battista Filiberti – abbiamo incontrato l’associazione Il Paniere per verificare la fattibilità del mercatino: grazie alla loro piena disponibilità a far rispettare con propri volontari le norme per il contenimento del CoronaVirus, gli uffici hanno predisposto gli atti affinché anche questo importante appuntamento tornasse nel calendario cittadino. Un impegno che continueremo a garantire per tutte le iniziative».

Si ricorda che Il Paniere si tiene ogni terzo sabato del mese in piazza Mazzini ad esclusione di agosto.