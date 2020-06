La voce Wikipedia di Parco e Vivaio Eternot è di Vittoria Garrone

CASALE - Si è chiuso l’8 Giugno 2020 il bando dedicato alle ragazze e ai ragazzi dai 14 ai 18 anni per scrivere la pagina enciclopedica di Wikipedia dedicata al Parco Eternot e al Vivaio Eternot di Casale Monferrato.

Negli stessi giorni il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Direzione Generale, Sezione Creatività contemporanea ha inserito il Vivaio Eternot fra le opere d’arte pubblica di rilievo nazionale, mappandolo all’interno del progetto Luoghi del Contemporaneo.

«Oggi più che mai siamo molto felici di aver dato vita a una chiamata pubblica ma territoriale per scrivere la storia della nostra città e dei nostri monumenti. L’inserimento del Vivaio Eternot nella mappatura ministeriale, successiva di qualche mese a quella della Regione Piemonte, e l’acceso dibattito odierno sui monumenti, ci rendono ancora più consapevoli dell’importanza della narrazione attorno ai monumenti in quanto condensati di memoria collettiva, anche se il risultato del concorso è stato molto diverso da quello che ci aspettavamo» dichiara Daria Carmi, curatrice del progetto Arte Pubblica per il Parco Eternot.

A rispondere alla chiamata infatti sono giunte a Legambiente, due sole proposte di pagina Wikipedia. Una candidata ufficialmente, con tutte le caratteristiche richieste per la partecipazione al concorso e l’aggiudicazione del premio in denaro, l’altra un’interpretazione libera della necessità.

«Il bando è stato pensato sulla base delle esperienze che abbiamo vissuto ma la pandemia in corso ha determinato nuove e diverse modalità di azione, in un certo senso imprevedibili, genuine, in qualche modo sperimentali. Siamo quindi felici di annunciare che il premio è stato assegnato a Vittoria Garrone, a cui vanno i nostri ringraziamenti per la partecipazione. Lei stessa ha condiviso con noi molta soddisfazione per aver eseguito il compito, che ha sentito come formativo, ma ha anche testimoniato la difficoltà dovuta all’impossibilità di confrontarsi con le persone e all’avere internet come unica fonte disponibile. Questa esperienza deve farci riflettere anche sui parametri educativi che avevamo prima del covid-19 e su quelli del post lockdown. - Spiega Vittorio Giordano, Presidente di Legambiente Circolo Verdeblu di Casale Monferrato- Ugualmente, e con grande sorpresa, siamo grati alla classe I F della Scuola Media Trevigi che ha partecipato al progetto ritagliandolo sulla base delle nuove esigenze formative che stavano sentendo. A questi giovani studenti vogliamo dedicare un premio speciale fuori concorso».

Già, perché in maniera del tutto inaspettata la seconda candidatura non è stata di un singolo, né di un gruppo di tre allievi, e neppure di ragazze e ragazzi nell’età prevista. È stata infatti, come anticipato, la reazione di una classe intera, studenti della Scuola Media Trevigi e di un’insegnante di lettere, Daniela Raimondo, che hanno composto una proposta per la pagina Wikipedia attraverso un progetto collettivo, inviato a Legambiente, accompagnato dalla seguente nota:

“Lavorare ‘a distanza’ organizzandosi, suddividendosi i compiti e coordinandosi tra loro è stato un modo per sentirsi classe, gruppo in un momento che, apparentemente, non lo consentiva.”

Per Vittoria Garrone il lavoro continua. Infatti con Gregorio Bisso inizierà ora un percorso di ottimizzazione della pagina e successivamente di confezionamento e messa on-line della stessa.

«Il Parco Eternot, simbolo del riscatto di una città e di un territorio, è il luogo di una memoria collettiva che deve essere tramandata e raccontata. Vittoria Garrone avrà questo difficile, ma importante, compito. Già da ora la ringraziamo per aver deciso di partecipare al concorso e di sviluppare la voce di Wikipedia: il Comune di Casale Monferrato, come tutti gli altri organizzatori, le sarà accanto in questa esperienza che, ne sono certo, l'arricchirà e la farà crescere come persona e come cittadina» aggiunge il Sindaco Federico Riboldi.

Bruno Pesce e Assunta Prato si soffermano sull’importanza della scuola nel ricostruire la storia e investire nel futuro, trasformandolo: «Abbiamo accolto con immenso favore il lavoro di Vittoria Garrone e con gioia la partecipazione della Classe 1F della Scuola Media Trevigi perché questa disponibilità, che scaturisce dalla scuola, garantisce la continuità nell’azione collettiva volta a sconfiggere l’amianto: bonificando, a combattendo il mesotelioma e costruendo un diritto che coincida con la giustizia».

Gea Casolaro osserva ed aggiunge che «È nella natura del Vivaio Eternot riunire intorno a sé gruppi di lavoro e atteggiamenti virtuosi di attenzione e cura di singoli. Anche per la scrittura della sua pagina Wikipedia, si sono riprodotti i comportamenti costruttivi che già da anni vediamo in studenti e cittadini volontari che se ne prendono cura, come gli accurati lavori di scrittura della classe 1F della Scuola Media Trevigi e della vincitrice Vittoria Garrone: l'idea di lavorare insieme e impegnarsi singolarmente per costruire un ambiente migliore».

La data prevista per la messa on-line della pagina e per la cerimonia di premiazione a Vittoria Garrone e ringraziamento agli allievi della Classe 1F è il 10 Settembre 2020, compleanno del Parco Eternot.