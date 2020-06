Oltre cento richieste per il corso Oss del For.Al di Casale

CASALE - Ha ottenuto ottimi riscontri il corso per operatore socio sanitario (Oss), riconosciuto dalla Regione Piemonte, gratuito e finanziato da Etjca SpA, attraverso il Fondo Formazione Forma.Temp, nel rispetto delle procedure operative per il contenimento del Covid-19 e con il nulla osta della Prefettura di Alessandria, che si svolgerà a Casale presso l’agenzia formativa territoriale For.Al “B. Baronino” fino all’aprile 2021, in modalità di formazione a distanza per il periodo relativo all’emergenza epidemiologica.

Sono pervenute oltre cento richieste di candidature. Il corso è destinato a venticinque uomini e donne in possesso di alcuni requisiti: le candidature dovevano pervenire entro e non oltre la giornata di mercoledì 17 giugno mentre la settimana prossima si procederà con lo svolgimento delle prove di ammissione, sempre presso il For.Al, nell’ambito delle quali i candidati saranno sottoposti ad un questionario scritto composto da quaranta domande a risposta multipla, mirato alla valutazione delle capacità di alcuni prerequisiti relativi alla professione, seguito da un colloquio di quindici minuti per coloro i quali hanno superato il questionario, mirato alla valutazione delle capacità di comunicazione e di relazione, sensibilità alla problematiche socio sanitarie. Infine sarà la volta di una simulazione individuale di analoga durata, rappresentata dall’analisi di un caso sottoposto al candidato con le stesse modalità del colloquio e da una visita medica.

«Siamo soddisfatti dell’esito del bando - dichiara Patrizia Melanti, direttore dell’agenzia formativa di Casale – soprattutto perché stiamo rispondendo ad un’esigenza proveniente dal nostro territorio, con il coinvolgimento di cooperative aventi sedi in tutta la provincia».