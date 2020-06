Giovedì il Consiglio Comunale di Casale sarà "misto"

CASALE - Dopo la prima fase emergenziale nel corso della quale il Consiglio Comunale ha proseguito l'attività attraverso le modalità della videoconferenza, da giovedì ripartiranno i lavori assembleari in presenza.

La Conferenza Capigruppo, insieme con l'Amministrazione e il Presidente del Consiglio Comunale Fiorenzo Pivetta, ha stabilito per giovedì 25 giugno e lunedì 29 giugno, sempre alle ore 21, le prossime sedute del Consiglio Comunale con lo svolgimento delle sedute in presenza nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale.

«Una ripartenza con tutte le precauzioni e attenzioni per l’emergenza sanitaria ancora in atto - ha spiegato il presidente Fiorenzo Pivetta –, precauzioni che i Gruppi Consiliari hanno concordato e condiviso. In primo luogo si è stabilito di mantenere lo svolgimento anche in modalità videoconferenza, consentendo quindi la partecipazione in simultanea da remoto per i Consiglieri che ne avessero necessità. Nella Sala consiliare le poltroncine per i Consiglieri verranno predisposte a distanza di sicurezza, gli interventi verranno effettuati da un’unica postazione e sarà obbligatorio l’uso della mascherina, a eccezione di quando si effettuerà l’intervento. Gli eventuali posti a sedere rimasti disponibili potranno essere messi a disposizione di giornalisti e del pubblico: una volta esauriti non sarà però possibile far accedere nella sala ulteriori persone. Rigoroso sarà il rispetto del divieto di assembramento ed è per questo motivo che anche sul manifesto di convocazione è stato riportato l'invito alla popolazione di seguire la seduta mediante la diretta streaming».

«Per quanto riguarda gli argomenti da affrontare – ha proseguito il presidente Pivetta -, la prima serata sarà dedicata alle interrogazioni, mozioni e ordini del giorno. In particolare verranno trattati quelli relativi alla crisi della Azienda Cerutti, sulle dichiarazioni di Stephan Schmidheiny e quella collegata alla conversione in legge del Decreto Rilancio relativa alle misure economiche per incentivare la rimozione delle coperture in amianto. La seduta di lunedì 29 giugno, invece, si occuperà esclusivamente delle proposte di deliberazione presentate dall'Amministrazione Comunale, tra le quali particolare importanza riveste l'approvazione del rendiconto di gestione relativo all'anno 2019, documento contabile che quest'anno deve essere approvato entro il mese di giugno».

La diretta streaming del Consiglio comunale è trasmessa sul canale YouTube del Comune di Casale Monferrato: www.youtube.com/user/CittaCasaleMonf.