Le associazioni di commercio, artigianato e terziario promuovono il Comune di Casale

CASALE - Il Comitato Unitario Casalese delle associazioni di categoria del commercio, dell’artigianato e del terziario (Confcommercio- Unicom, Confesercenti, Cna, Confartigianato e Conferziario) esprime piena soddisfazione per l’operato dell’Amministrazione e i provvedimenti di sospensione dei pagamenti di Tosap e Tari decisi dal Comune.

Le associazioni, che avevano avviato un dialogo tra loro attraverso il Comitato proseguendolo, a maggior ragione, durante il periodo acuto dell’emergenza sanitaria, avevano inviato una richiesta nel marzo scorso al sindaco Federico Riboldi e all’assessore alle attività economiche, Giovanni Filiberti, auspicando interventi di sospensione dei tributi locali per venire incontro alle esigenze degli esercizi e delle attività economiche duramente colpite.

«Ringraziamo l’Amministrazione - spiegano Costantino Mossano, Nadia Farè, Renato Brunello, Laura Mara, Giorgio Bragato e Roberto Quirino - per aver dato seguito alle nostre richieste che unitamente al decreto ‘Rilancio Italia’ hanno permesso l’eliminazione dei predetti tributi ad esclusione dell’Imu. Questo dimostra l’importanza di un dialogo tra le varie componenti delle rappresentanze di categoria, da un lato, e le stesse e l’amministrazione dall’altro, soprattutto di fronte alle necessità di consistenti misure per la ripresa e il rilancio dell’intero settore socio-economico della città duramente provato dall’emergenza, ma con tanta voglia di ripartire, come sta dimostrando giorno dopo giorno».

Casale s'è desta! è il titolo di una nuova comunicazione di Confcommercio, Unione di Casale Monferrato, uscita in questi ultimi giorni. Un testo forte, dal grande impatto evocativo e decisamente “patriottico”, scelto per sottolineare il significato principale di questo annuncio: un ringraziamento alla città e a tutti coloro che si sono adoperati per tenerla viva in questi ultimi mesi.

«È evidente che in un momento di grande difficoltà la comunità casalese e monferrina si è compattata dando segnali di unione e di solidarietà, da parte di tutti - dice Costantino Mossano, Presidente di Confcommercio Unione di Casale Monferrato - dimostrando sul campo, se ancora ce ne fosse stato bisogno, che l’unione fa la forza».